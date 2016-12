Ambra: "Dicono che sono forte e invece..."

09:12 - Ambra è la co-protagonista di "Stai lontana da me" con Enrico Brignano nelle sale. Interpreta Sara, romantica, sognatrice, fragile. Il suo difetto? Idealizzare un po' il compagno. "Qui sta la fragilità delle donne, e anche la mia, - dice l'attrice a F - quell'insicurezza che si annida pure nelle più toste. Di me dicono che ho un carattere di ferro, mi attribuiscono 'palle quadrate', ma sono i vestiti che devo indossare per difendere la privacy".

"Sara non è un personaggio drammatico, è ironico, è sopra le righe. E' buffo, in certi momenti, fa sorridere. Quante volte abbiamo idealizzato i nostri compagni, ce li siamo disegnati più belli e più fighi di noi, ringraziando Gesù 'perché lui sta con me'", dice Ambra. E l'amore vero? Quello va a gonfie vele: "Quello che Francesco (Renga, ndr) riesce a fare è tirarmi fuori le risate, così tante e così forti che coprono le chiacchiere".