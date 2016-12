Alicia Keys: "Credo negli alieni, li ho visti"

10:08 - Alicia Keys non solo crede negli alieni ma giura di averli anche visti. Intervistata da "Buzzfeed" la cantante assicura che "gli Ufo sono tra noi". Non senza riderci su e con quel pizzico di ironia che fa pensare a uno scherzo. Tanto che poi immagina di essere rapita nello spazio. E magari di improvvisare un concerto. Che burlona.

"Sì, ci credo - ride Alicia - Credo che siano in mezzo a noi, adesso, in questo momento. Sì, ho visto davvero degli alieni in vita mia, li ho incontrati. Sono sicura che anche tu abbia visto un Ufo. Non abbiamo visto tutti qualcosa che vola nel cielo, ad un’ora di notte che non ha troppo senso, e non ha la forma di un aereo?". La Keys potrebbe anche accettare un viaggio nello spazio: "Non so se andrei nello spazio con un alieno. Dovrei sentire che tipo di vibrazioni emana: sono una persona attenta alle energie che trasmettono le persone. Se fosse ET, ci andrei. Dovrebbe esserci l'atmosfera giusta, tra me e lui. Se fosse un alieno pazzo, come quelli nei film che vede di solito mio fratello, non ci andrei". E un concerto per gli alieni? "Beh in quel caso potrei trovare l'atmosfera giusta!".