Alicia Keys, bikini in famiglia

11:48 - Si concede un po' di relax Alicia Keys in vacanza in Australia col marito, Swizz Beatz e il figlio Egypt. La cantante sfoggia un fisico statuario mentre si sfila gli shorts per rimanere con il costume sportivo. Pancia piatta e pelle d'ebano, la Keys dimostra davvero di essere una ragazza "di fuoco", come canta nel suo ultimo singolo.

In famiglia o sul palcoscenico, la cantautrice americana sa come tenersi sempre gli occhi addosso. Merito delle sue forme burrose, ma sempre toniche, che sfoggia disinibita sulla sabbia di Camp Cove nella Watson's Bay. Carismatica ma dolce allo stesso tempo, si dedica alla sua famiglia in modo premuroso: prima con il piccolo Egypt che viene coccolato e portato in braccio. Poi, con il marito, il rapper afroamericano, beatmaker dei Ruff Ryders, con cui è sposata dal 2010.