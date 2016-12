Alessandro Casillo, dopo "Io Canto" è diventato uno sciupafemmine sexy

12:05 - Dimenticate l'aria da bravo ragazzo di Alessandro Casillo, una delle voci più amate di "Io Canto". Nel nuovo video "Niente da perdere", girato da Gynoide Productions, non solo Alessandro preme l'acceleratore sul rock ma si trasforma in un sexy latin lover. In limousine va ad un appuntamento galante e tra risate e qualche coppa di champagne la serata si conclude nel migliore dei modi.

"E' stato un mese straordinario per me, quello appena trascorso – racconta Alessandro Casillo – Il ritorno sul palco di "Io Canto", che mi ha dato la possibilità di duettare con i miei idoli di sempre, i Backstreet Boys, la registrazione del mio nuovo album, l'uscita del nuovo singolo e lo shooting del videoclip. Girare i video è una delle parti per me più complicate di tutto il processo, ma a questo giro mi sono divertito molto! Il clip di "Niente da perdere" racconta la storia "al contrario" di un appuntamento galante. Un appuntamento al quale mi presento "pettinato", in giacca e cravatta, con un bellissimo mazzo di rose rosse, a bordo di una lunghissima limousine bianca…in realtà di solito arrivo con i mezzi pubblici, niente regali, e via a mangiarsi un kebab! A parte gli scherzi, girarlo è stato molto divertente, sono molto contento di tutto quello che stiamo facendo, davvero non potrei desiderare altro".



“Niente da perdere” (prodotto da Carosello Records) anticipa l’uscita del nuovo album di Alessandro, prevista per gennaio 2014.