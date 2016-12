09:35 - Le musiche dei Matia Bazar fanno da colonna sonora al nuovo pop musical "Solo Tu!" che ha debuttato con successo al Politeama Genovese per poi approdare al Teatro Della Luna di Milano dal 3 all'8 dicembre. "La storia ruota attono alla protagonista Cinzia, una quarantenne madre e moglie che ha dedicato la sua vita alla famiglia", spiega Alessandro Arcodia a Tgcom24 che interpreta proprio il marito di Cinzia (Lisa Angelillo).

Poi cosa succede?

Cinzia scopre, grazie al fratello e al suo compagno, che il marito la tradisce con un'amica della figlia. Quello che succede dopo è una vera e propria evoluzione, anzi rinascita per lei.



Cosa non ti piace di Walter?

(Ride, ndr) Poverino, alla fine è anche simpatico. Anche lui si è dedicato alla famiglia sin da giovanissimo, se contiamo che ha avuto una figlia quando era ventenne. Poi si riscopre innamorato di una ragazza...



Non proprio un santo...

Diciamo che se fosse un libro sarebbe '50 sfumature di un poveraccio' parte come un figo ma alla fine apparirà tutt'altro.



Qual è il punto di forza di questo spettacolo?

E' una commedia tutta italiana e anche un po' specchio dell'Italia di oggi. Insomma non è uno spettacolo musicale di ispirazione anglosassone.



Quanto è cambiata la tua vita dopo la tua esperienza ad Mtv come vj?

Onestamente non è cambiata anzi sono tornato a fare quello che facevo prima, ossia l'attore. E' stata un'esperienza "fuori tempo", la linea editoriale di Mtv è cambiata subito dopo. Mi sono divertito comunque e ho imparato tanto. Però non posso dire che mi abbia segnato professionalmente.



E' un momento difficile per il teatro qual è la via d'uscita?

Inventarsi e reinventarsi da soli. In questo chi fa prosa è stato più astuto di noi che ci occupiamo di musica a teatro, fondando piccole compagnie. Insomma la via d'uscita è la produzione indipendente, nel mio piccolo porto in giro lo spettacolo "Poesie d'amore per donne ubriache", ad esempio.



Dopo un casting che ha coinvolto oltre 500 candidati, gli altri interpreti di "Solo Tu!" sono Michele Carfora, Andrea Bottesini (attore e tenore lirico, uno dei comici più eclettici del laboratorio Zelig), Marco Trespioli (Les Misérables, Shrek), Valeria Camici (Biancaneve il musical), Gianluca Roncari (Biancaneve il musical) e Giordana Faggiano (Giulietta e Romeo) oltre all’ensemble composto da Naomi Piga, Stefano Tubolino, Flavio Parodi, Omar Bresciani e Alice Andreoli.