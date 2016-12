Alessandra Amoroso, fuoco d'artificio di passione e musica a Milano

08:10 - Con abito lungo rosso - come sulla cover del cd "Amore Puro" - Alessandra Amoroso si è presentata al Forum di Assago (Milano) per l'anteprima del tour (poi a Roma il 5 dicembre) che inizia a marzo. Due ore di musica e 22 brani. Passionale e sorprendente, la Amoroso sfodera solide doti di interprete. Ad applaudirla Tiziano Ferro, Gigi D'Alessio e Marco Mengoni. Il 10 maggio evento all'Arena di Verona, forse ripreso da Canale 5.

Lo show è articolato in tre momenti con tre cambi d'abito. L'inizio si riallaccia al rosso, il colore della passione e dell'amore con "Amore Puro", alla fine della quale Alessandra si commuove, "Il mondo in un secondo", "Non devi perdermi" e "Ciao". Sono ben due i medley presenti in scaletta il primo ingloba "Ancora di più", "Estranei a partire da ieri" e "Stupida". Nel secondo medley ci sono: "Succede", "Stella incantevole" e "Bellissimo". Non mancano i momenti "internazionali" con i brani in lingua inglese che catapultano la voce di Alessandra verso sonorità più morbide del soul come "Hell Or High Water" (un trenino improvvisato di fan ha attraversato la platea) e il mash-up a tutto ritmo di "I'm a woman" e "Clips his wings", in cui ha cantato ballando con le sue ombre sul megaschermo ("Mi sono ispirata a Beyoncé"). Tanti i video proiettati su due led laterali e uno centrale che riproduce la "A" di Alessandra e del titolo del cd Amore Puro. In "Da Casa mia", brano scritto dalla cantante con Tiziano Ferro, ecco le immagini riprese da un amico della Amoroso che ripercorre idealmente i luoghi più cari del paese natale Galatina (Lecce). C'è stata anche una breve incursione sul palco di Ferro, produttore del disco, che ha speso parole di affetto e gratitudine per la cantante.



Ovviamente il pubblico in delirio per i grandi successi come, ad esempio, "Urlo e non mi senti" e "Immobile" che chiude lo show in un tripudio di stelle coriandoli. Da segnalare a metà concerto l'esplosione di fuochi d'artificio durante l'esecuzione del secondo singolo "Fuoco d'artificio". Volutamente non sono state inserite cover perché stavolta l'intenzione di Alessandra è stata quella di metterci totalmente la faccia. Insomma lo show anteprima di Amore Puro Tour è semplice ma immediato e diretto, il resto lo fa Alessandra che non si risparmia un secondo e dona la sua carica interpretativa alla platea.



"Abbiamo voluto questi due eventi a Roma e Milano - spiega Alessandra - per trasmettere il messaggio di 'Amore Puro'. Ho fatto una fatica bestiale per tirare giù la scaletta del concerto perché ho dovuto sacrificare alcuni brani. Mi sono chiesta artisti affermati e di lunga data come Tiziano Ferro come facciano a creare il giusto equilibrio! Volutamente ci sono tutte le canzoni del nuovo album e ho creato due medley con i vecchi successi perché comunque è anche giusto nei confronti dei miei fan e di quella che è stata la mia storia musicale".



Insomma Alessandra adesso è concentrata sulla seconda data romana e poi alla ripresa del tour che sicuramente sarà diverso rispetto ai due eventi con altre sorprese in più. Proprio per questo Sanremo e il serale di Amici non sono tra i suoi progetti futuri: "Sanremo è un palco importante e onestamente devo essere concentrata solo su quell'evento, ma ho un tour da preparare e una voglia matta di far concerti. Non ho timore di andare all'Ariston, questo sia chiaro. Per Amici il motivo è molto semplice: non mi sento in grado di fare il giudice. Ho ancora tanta strada da fare, magari forse più in là". Di certo arriva la consacrazione all’Arena di Verona come preannuncia Ferdinando Salzano, amministratore delegato di F&P Group: “Non è una sfida impossibile e Alessandra ce la farà”.



Le date in calendario del 2014 di "Amore Puro Tour" (organizzato e prodotto da F&P Group), sono: 28 marzo Conegliano (Tv) (Zoppas Arena), 29 marzo Padova (Pala Fabris), 1 aprile Milano al Mediolanum Forum, 4 aprile Torino (Pala Olimpico), 5 aprile Bologna (Unipol Arena), 8 aprile Genova (105 Stadium), 9 aprile Firenze (Nelson Mandela Forum), 11 aprile Roma (PalaLottomatica), 14 aprile Bari (Pala Florio), 17 aprile Acireale (Ct) (Palasport) e 19 aprile Napoli (Pala Partenope).