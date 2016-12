Alessandra Amoroso, bagno di folla per "Amore Puro"

12:29 - Alessandra Amoroso prosegue i suoi appuntamenti negli instore di tutta Italia, catalizzando in ogni tappa un grande numero di fan. Un vero bagno folla, con oltre 16 mila persone negli appuntamenti delle dieci città toccate finora, e file lunghissime, per ore in attesa di vedere da vicino la cantante. Una grande festa in ogni tappa, dove Alessandra si dedica per ore al suo pubblico, firmando le copie del nuovo album "Amore Puro".

Il nuovo live, invece, "Amore Puro Tour", partirà a dicembre con due date già in prevendita: il 3 dicembre al Mediolanum Forum di Milano, ed il 5 dicembre al Palalottomatica di Roma.