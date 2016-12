09:31 - Parte domenica 20 ottobre il "Manzoni Derby Cabaret", nuova rassegna organizzata dal teatro milanese per offrire delle domeniche diverse al suo pubblico e non solo. Buffet, degustazione vini e risate sono gli ingredienti della serata. Sul palco, in qualità di conduttori, Maurizio Colombi e Luisa Corna. "E' una formula molto carina e innovativa - spiega lei a Tgcom24 -. Io farò da collante tra i vari momenti comici e canterò".

E' una delle novità più evidenti della stagione del teatro Manzoni. Un calendario di 14 appuntamenti, distribuiti da ottobre a marzo. Ma a parte l'aver rispolverato un marchio storico come quello del "Derby", il vero punto di forza sta nella novità del progetto, ovvero la formula "Dinner&Show". "Sarà una cosa molto carina - spiega la Corna -. Si farà cena in teatro, nel foyer, con un grande buffet e un ottimo vino. Poi alle 20.30 c'è lo spettacolo in teatro che dura un'oretta e mezza, durante la quale alcuni comici si esibiranno e saranno giudicati da una giuria e dal pubblico presente. Il preferito della serata potrà ritornare in una serata successiva".



Insomma, un vero laboratorio della comicità con cui concludere in modo diverso la settimana: il buffet, che inizierà alle 19.30, sarà curato dal Fioraio Bianchi Caffè, che punterà a mettere insieme ingredienti e sapori con particolare attenzione, e in quanto ai vini saranno coinvolte 21 aziende, per una degustazione guidata da un sommelier professionista dell'Associazione Italiana Sommelier Lombardia. Mangiare bene, bere ancora meglio e poi... divertirsi. La giuria di qualità, che affiancherà il pubblico nel verdetto finale, sarà composta dal critico Mario Luzzatto Fegiz e dai volti noti di Radio 101, radio partner del teatro.



A curare la rassegna e a presentare accanto alla Corna ci sarò Maurizio Colombi. "E' stato lui a contattarmi e coinvolgermi - spiega la showgirl -. E' un bravissimo attore e avevo avuto modo di lavorare con lui in teatro un paio di anni fa". Per Luisa è di fatto il primo contatto con il mondo del cabaret, ma questo non la spaventa. "In effetti mi era giusto capitato il piacere di essere ospite a 'Zelig' per una puntata. Ma mi affascina la cosa, credo che mi troverò a mio agio. E comunque sarò me stessa: nel corso della serata ci sarà anche molta musica, grazie a una band che suonerà dal vivo. Io avrò così modo di cantare e di fare un po' da collante tra i vari cabarettisti".



Inoltre sono previste in palcoscenico le incursioni di ballerini e cantanti, provenienti dal mondo del musical ("Peter Pan", "Priscilla", "We will rock you", ecc.) e della tv, come Marta Rossi, Valentina Ferrari, Pamela Scarponi, Salvo Vinci, Loredana Fadda, Paolo Barillari, Eleonora Barbacini.



E Luisa Corna si farà coinvolgere in qualche siparietto comico? Non lo esclude... "Sarà tutto abbastanza veloce, a grande ritmo - spiega -, e facendo appunto da elemento unificatore tra i veri spazi si cercherà di partecipare il più possibile. Sarà comunque tutto molto libero e spontaneo".



