Al Bano e Romina, concerto insieme a Mosca

15:58 - Reunion storica sul palco del Crocus City Hall di Mosca, dove Al Bano è infatti tornato a duettare con Romina Power dopo quasi 20 anni. Durante il concerto in onore del cantante non sono però mancate le frecciatine tra i due." Sono contenta che mi hai invitata per i tuoi 70 anni, spero non ne passino altri 20" ha esordito Romina, ma l'ex ha subito precisato "Sei tu che te ne sei andata, vedremo come ti comporti questa sera".

Gli sposini più famosi della canzone italiana sono tornati di nuovo insieme, anche se solo per tre notti. L'occasione sono i 70 anni del cantante pugliese, compiuti lo scorso maggio, festeggiati con un concerto-tributo che ha riunito sulla stessa scena star della musica italiana degli ultimi 40 anni ancora enormemente popolari in Russia. Tra questi Toto Cutugno, Umberto Tozzi, I Ricchi e Poveri, i Matia Bazar e Pupo, a cui si unirà nelle prossime serate anche Gianni Morandi.



Il "miracolo" è opera di Andrei Agapov, impresario russo che non ha voluto svelatare il cachet della coppia d'oro, anche se ha dichiarato che il costo complessivo dell'intero evento si è aggirato intorno ai 2,6 milioni di dollari.