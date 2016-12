Aida Yespica, una donna che non sa amare

08:16 - E' una donna che non sa amare e che scende a compromessi. Aida Yespica veste i panni di Alicia nel film "UnderSense" di Simona Ilaria di Michele, una sorta di viaggio all'interno della testa di una donna. Nella sua vita fanno parte due persone, Shara (interpretata da Gaia Saponaro) che si innamora della protagonista e Bill (interpretato da Alessandro Mario) che invece è il fidanzato. Tgcom24 offre il trailer in anteprima.

Fotografia. Viaggio. Psicologia. Realtà. Donna. Queste sono alcune delle parole chiave di un cortometraggio che ha tutte le carte in regola per poter vincere. Lo scopo del corto è quello di toccare da vicino le varie problematiche sociali di una donna determinata e libera, con molte difficoltà ad amare. Un viaggio coinvolgente nella mente di una donna; un percorso tortuoso quello di Alicia che vive costantemente in conflitto con le sue mille personalità e in questo viaggio si ritrova a fare i conti con molte sfaccettature del suo carattere. Bugie. Rancori. Tormenti. Parole sussurrate. Tre amori e un solo cuore. Pur essendo una donna libera, Alicia si sente in gabbia. Per superare le sue paure, sente sempre il bisogno di mentire e diventerà una bugiarda cronica.



"Ho voluto e cercato di spiegare le difficoltà emotive con cui una donna si trova a combattere - spiega la regista Simona Ilaria di Michele, che ha lavorato in passato con Anthony Hopkins, Demi Moore, Sharon Stone e Lindsay Lohan. -. Non sempre avere tutto significa essere felici. Ci sono molti ruoli da interpretare nella vita reale. Non è sempre facile essere onesti, sopratutto con se stessi". Il corto è stato già selezionato all'International Film Festival of Cinematic Arts di Los Angeles e al Golden Egg Film Festival di Cancun, inoltre è in concorso per le selezioni del Sundance Film Festival, Milano International Film Festival e Toronto International Film Festival.