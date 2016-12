Adèle Exarchopoulos, che topless scandaloso!

12:18 - Fuma in bikini, si gusta una Coca Cola in topless, poi passa sotto la doccia con un vestitino bianco e bagnato. Adèle Exarchopoulos si mostra in tutta la sua bellezza su "GQ". La 20enne attrice francese, protagonista con Léa Seydoux de "La vita di Adele" che arriva anche nelle sale italiane. E per promuovere la pellicola lesbo Palma d'Oro a Cannes non esita a farsi immortalare come ma l'ha fatta.

E se nel film non vedremo mai realmente le parti intime di Adèle (la stessa attrice ha ammesso che con la collega sul set indossava una guaina), sul magazine patinato invece la Exarchopoulos non si risparmia. E provoca come una sirena, sicura dei suoi vent'anni. D'altronde in una recente intervista ha confessato che il regista Abdellatif Kechiche non voleva il suo "corpo, ma la bellezza". Su "GQ" ci sono entrambi.