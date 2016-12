Addio a Paolo Morelli, voce degli "Alunni del Sole"

17:07 - E' morto in auto, stroncato da un infarto. Aveva da poco superato i sessant'anni Paolo Morelli, leader degli Alunni del Sole. A ritrovare senza vita il cantante e musicista è stato l'inseparabile fratello Bruno, chitarrista della band. Sua la canzone "Liù" con cui il gruppo vinse il Festivalbar 1978.

Il fratello Bruno si era allontanato per sbrigare alcune commissioni e al suo ritorno l'ha trovato accasciato sul sedile dell'automobile. All'inizio ha pensato che stesse dormendo. In realtà il cuore di Paolo aveva smesso di battere. I due fratelli hanno fondato la band negli Anni Sessanta, a riscuotere particolare successo fu però il loro quinto album, "A canzuncella", del 1977 grazie alla title-track, diventato un classico della moderna canzone napoletana, reinciso da moltissimi artisti tra i quali Enrico Ruggeri e Ornella Vanoni. Dopo tanti anni di silenzio, Paolo recentemente aveva deciso di tornare a cantare, complice anche Patty Pravo che aveva scelto la sua "'Na canzone" come unica novità del suo ultimo greatest hits. Ma non ha avuto il tempo di farlo.