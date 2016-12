Abba, verso la reunion per i 40 anni della pubblicazione "Waterloo"

12:37 - Gli Abba, la leggendaria band pop degli anni 70, sta pensando a una reunion l'anno prossimo in occasione del 40.mo anniversario del loro primo hit, "Waterloo". Lo ha annunciato la cantante Agnetha Faltskog, all'edizione domenicale della Welt. "'Certo ci stiamo pensando - ha spiegato - anche perché le occasioni per farlo sono sempre meno: stiamo diventanto tutti più vecchi". Il gruppo svedese si è sciolto nel 1982.

Con "Waterloo" gli Abba vinsero nel 1974 a Brighton il "Gran Premio del concorso della canzone Eurovision", imponendosi di colpo all'attenzione internazionale e scalando in un baleno la vetta delle classifiche musicali.



Una volta scioltisi, i quattro hanno preso strade diverse e hanno sempre ignorato le sirene per una reunion. Adesso però sembra che qualcosa sia cambiato... "Sì, ci sono certamente piani di fare qualcosa in occasione del giubileo - ha spiegato la Faltskog, che oggi ha 63 anni - ma ancora non so bene cosa ne uscirà, e neanche voglio al momento saperlo".



Quelli più contrari all'idea di una reunion, finora, erano stati gli elementi "B" del gruppo, Benny Andersson e Bjorn Ulvaeus. I due sono i compositori delle canzoni della band e anche i maggiori beneficiari degli interessi dalle vendite in tutto il mondo dei loro album (circa 380 milioni di copie) e del musical "Mamma Mia", messo in scena ovunque.