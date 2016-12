883, Max Pezzali e Mauro Repetto insieme a sorpresa

17:28 - Alla partenza del "Max 20 Live Tour" a Mantova l'aveva promesso a Tgcom24: "Inviterò l'amico Mauro Repetto". Max Pezzali è stato di parola. Durante il concerto al MediolanumForum di Assago (Milano) sold out da mesi, Pezzali ha introdotto Mauro e gli 883 per una notte e sulle note di "Nord Sud Ovest Est" si sono presentati nella formazione storica. Un bel modo per festeggiare i vent'anni di carriera di Pezzali. Fan ovviamente in visibilio.

Tra gli amici ad applaudire e a cantate con Max, sono anche intervenuti Emis Killa e J-Ax.