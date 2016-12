"Violetta", Lodovica Comello: "Miley Cyrus doveva avere più pudore, non la condivido"

17:17 - Lodovica Comello è pronta per il debutto internazionale da solista. Dopo aver raggiunto la fama grazie alla serie tv cult della Disney "Violetta" dove interpreta il ruolo di Francesca, Lodovica è pronta per debuttare con il suo primo album "Universo". Idee chiare e carattere sull'ex stellina Disney Miley Cyrus dice: "Non condivido il comportamento credo che si possa uscire dal mondo Disney in maniera più decorosa e con più pudore".

Nata a San Daniele del Friuli nel 1990, la Comello ha visto la sua vita cambiare totalmente nel 2011 quando è stata chiamata da Daniele Luppino, direttore del Mas, la scuola di danza di Milano che stava frequentando, per un'audizione: "Avevo già partecipato alla tournée de 'Il mondo di Patty' e mi hanno chiesto se volevo andare a un casting in spagnolo ma io non sapevo nemmeno una parola. Ho partecipato lo stesso e una settimana dopo mi hanno detto che mi avevano scelta e sarei dovuta andare molto lontano, a Buenos Aires. Non ci ho pensato un secondo e avevo già la valigia in mano".



La vita di Lodovica è nella capitale argentina dato che le riprese durano otto-nove mesi: "Là sono abbastanza tranquilla, sono abituati a vedere noi del cast per strada, se ci incontrano ci fermano ma il vero fenomeno è quando siamo in tour. I fan sanno che siamo in un determinato albergo, lo circondano e non ci danno tregua".



"So che anche i genitori seguono 'Violetta'. - spiega - Sarà perché c'è anche una storia dedicata agli adulti con le vicende del papà di Violetta e le sue fidanzate". Lodovica non vede l'ora di presentare in tour nel 2014 questo suo album, interamente in spagnolo. Ma prima deve dedicarsi al tour europeo di "Violetta-Il concerto" che partirà da Barcellona il 30 novembre e arriverà in Italia il 3 gennaio, con Milano come prima tappa.