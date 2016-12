31 dicembre 2013 "The Best Of Image", una festa di colori dal Black Light Theatre di Praga Al teatro Manzoni di Milano, dal 2 al 6 gennaio, è in cartellone lo spettacolo che presenta il meglio della compagnia ceca, che mescola teatro nero, pantomima e danza moderna Tweet google 0 Invia ad un amico

11:52 - Appuntamento d'eccezione al teatro Manzoni di Milano dove, dal 2 al 6 gennaio, è in scena "The Best Of Image", una selezione del meglio del repertorio del Black Light Theatre Image di Praga, con i migliori momenti di danza, le creazioni magiche e gli sketch comici di maggior successo. Un'esperienza dove si mescolano il teatro nero, la pantomima e la danza moderna sulla base delle tradizioni popolari della Repubblica Ceca.

E' questo il secondo spettacolo in cartellone per la rassegna "Il Movimento", dopo il successo di "Blam!". Image Theatre nasce nel 1990 dalla creatività di Alexander Čihař ed Eva Asterová. E' in scena dal 1992 nella sua sede di via Parigi 4 nel cuore di Praga vicino alla Piazza della Città Vecchia. Per la sua unicità lo spettacolo è molto richiesto dal pubblico locale e dai turisti: ha replicato più di 8.000 volte ed è stato visto da più di un milione e mezzo di spettatori.



Dopo vent'anni di attività, Image Theatre è diventato un elemento consolidato della scena culturale di Praga. In Italia arriva per la quarta volta dopo due edizioni del Mittelfest di Cividale del Friuli nel 2008 e nel 2012 e il primo tour internazionale della compagnia nel lontano 1991.



PER INFORMAZIONI

TEATRO MANZONI

Via Manzoni 42 - 20121 Milano

Tel. 02.763.69.01

Fax 02.760.054.71

mail: info@teatromanzoni.it