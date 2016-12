"Sole a catinelle" conquista il Web

15:08 - Dal 7 ottobre spopola sul Web il trailer del nuovo film di Checco Zalone "Sole a Catinelle" in uscita dal 31 ottobre, visto da oltre due milioni di navigatori. Mentre in soli quattro giorni sono stati già acquistati, in diversi circuiti cinematografici, oltre 600 biglietti in anteprima, a sole due settimane dall'uscita del film.

Prodotto dalla Taodue di Pietro Valsecchi, il minuto e 40” riassuntivo della terza fatica cinematografica scritta e interpretata dall’attore pugliese ha realizzato in pochi giorni oltre 2 milioni di visualizzazioni. E' Zalonemania sul web, il popolo di Internet si è mostrato subito interessato nel pregustare la storia che li attende al cinema.



Zalone interpreta papà Checco, venditore di aspirapolvere in piena crisi economica, che promette al figlio Nicolò (interpretato dal giovanissimo Robert Dancs) una vacanza da sogno.