"RadioItaliaLive", tocca ad Alex Britti

13:36 - Terzo appuntamento per "RadioItaliaLive". Protagonista, venerdì 15 novembre alle 22, sarà Alex Britti, che presenterà un set composto dai suoi più grandi successi e da alcuni brani tratti dall'ultimo album, "Bene così". A condurre la serata Daniele Bossari. La trasmissione andrà in contemporanea su Radio Italia, Radio Italia Tv e web streaming su radioitalia.it, e sarà possibile seguirla anche via social con l'hashtag #BrittiRadioItaliaLive.

Il cantautore romano è in questo momento in giro per l'Italia e l'Europa con un tour di cui Radio Italia è radio ufficiale. In scaletta: "Gelido", "Piove", "Senza Chiederci Di Più", "Fino Al Giorno Che Respiro", "Bene Così", "Lo Zingaro Felice", "Milano", "Solo Una Volta (O Tutta La Vita)", "Oggi Sono Io", per finire con "Baciami (E Portami A Ballare)".



Per chi se la dovesse perdere, o volesse riguardarsela, la trasmissione andrà in replica domenica 24 Novembre alle 21.