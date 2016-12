"Omaggio a Cajkovskij", il grande balletto classico in scena al Manzoni

13:06 - Serata d'eccezione dedicata al balletto per il teatro Manzoni. Il 5 novembre va in scena "Omaggio a Cajkovskij", con il quale la Compagnia Balletto Classico di Liliana Cosi e Marinel Stefanescu torna nel capoluogo milanese. Si tratta di coreografie di Stefanescu create in epoche diverse e riunite in un solo spettacolo per onorare il grande musicista russo: tra i grandi del suo tempo solo Cajkovskij ha scritto ben tre balletti che restano tutt'ora la base del grande repertorio classico dei maggiori teatri di tutto il mondo.

Nella serata non saranno riuniti estratti dei tre grandi balletti ciaikovskiani, ma saranno presentate tre coreografie su sinfonie e concerti mai coreografati prima. Si tratta del Primo Tempo del "Concerto n°1 per pianoforte e orchestra" e il Primo Tempo della Sesta Sinfonia la "Patetica", poi la più nota Ouverture Fantasie “Romeo e Giulietta”, e come gemma incastonata il Grand Pas de Deux del secondo atto dello Schiaccianoci in una nuova interpretazione coreografica di Stefanescu.



La Compagnia, che è reduce da una tournée in Romania al Teatro dell’Opera di Bucarest e di Costanza dove il suo repertorio neo-classico è stato molto apprezzato, e dove ritornerà in primavera, si presenta al pubblico milanese con 13 Ballerini, cinque uomini e otto donne. Una compagnia decisamente internazionale, tre albanesi, due giapponesi, una brasiliana e un moldavo, anche se alcuni di loro sono ormai cittadini italiani.



PER INFORMAZIONI

Il Teatro Manzoni

Via Manzoni 42 - 20121 Milano

Tel. 02 7636901 - Fax 02 76005471

www.teatromanzoni.it

info@teatromanzoni.it