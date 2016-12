"Nymphomaniac", i poster con l'orgasmo

09:23 - Cresce l'attesa per l'uscita del nuovo lavoro di Lars Von Trier "Nymphomaniac". La pellicola scandalo esce in Danimarca a Natale, e forse la data non è una scelta casuale visto che il film ha l'obiettivo di scandalizzare. Lo si capisce dalle prime locandine, ben 14, in cui gli attori simulano un orgasmo.

Un dramma erotico con un cast davvero ricco di attori importanti - da Charlotte Gainsbourg a Uma Thurman a Shia LaBeouf - che hanno fatto della provocazione la loro fede. Senza contare il controverso regista. Anche se la delusione è dietro l'angolo. Perché pare che le immagini "pornografiche", tra primi piani hard e nudità, siano state affidate a controfigure, come rivela il produttore Louise Vesth: "Von Trier ha girato per due volte le stesse scene. In una con i divi che fingono di fare sesso, nell'altra con le controfigure che lo fanno realmente. Poi, via computer, unirà le due metà, sopra la vita e sotto la vita".