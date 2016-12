"Le nozze dei piccolo borghesi" tra ipocrisie familiari e un Capodanno speciale

12:01 - A seguito della grande richiesta da parte del pubblico è stata aggiunta una replica straordinaria al Teatro Libero di Milano de "Le nozze dei piccolo borghesi" per la notte di Capodanno. Oltre a quella già in programma delle ore 22.15, si aggiunge una replica alle ore 20. La piéce di Bertolt Brech diretto da Corrado d'Elia è ambientata a tavola di due sposini, in un crescendo di euforia che svela piccanti retroscena e miserie umane.

Lo spettacolo prende spunto da una divertente farsa giovanile di Bertolt Brecht. Nove personaggi, impegnati in un pranzo di nozze, accompagnati dal ritmato incedere delle portate, ci mostrano, complici il vino e l'euforia del ballo, piccanti retroscena e vergognose ipocrisie familiari, mentre tutto intorno l’arredamento, fatto a mano dallo sposo, cade progressivamente a pezzi. Sul palco con D'Elia anche Monica Faggiani, Gianni Quillico, Mino Manni, Cinzia Spanò, Gustavo La Volpe, Eliana Bertazzoni, Diana Ceni e Andrea Finizio .



INFORMAZIONI TEATRO LIBERO Via Savona 10, Milano - Speciale Capodanno 2014 31 dicembre - Prima replica (ore 20): solo 39 euro, seconda replica a prezzo unico: 50 euro Infotel 02 8323126