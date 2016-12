"La scena", c'è un toyboy tra Angela Finocchiaro e Maria Amelia Monti

14:18 - Al Teatro Manzoni di Milano dal 7 al 24 novembre sbarca "La scena" scritto e diretto da Cristina Comencini. E' la storia di due donne: la passionale Maria (Maria Amelia Monti) e la rigida Lucia (Angela Finocchiaro). Tra loro spunta Luca (Stefano Annoni) un toyboy giovane e apparentemente spaesato ma soprattutto "la maschera della verità di Maria e Lucia", dice l'attore.

In verità Luca è molto più di un toyboy. "E' la maschera della verità di Lucia e Maria. - spiega Stefano - E' un pretesto per le due donne che colgono l'occasione di dirsi quello che mai hanno avuto il coraggio di dire. E' una sorta di playboy che si fa valere piano piano fino allo svelamento finale del gioco. Si inserisce in una sorta di processo di formazione da ragazzo a uomo, grazie alle due donne". Un'occasione d'oro per l'attore che sera dopo sera impara da due attrici brillanti come Maria Amelia Monti e Angela Finocchiaro: "E' una bella palestra. Essendo una commedia ha dei tempi serrati e cerchiamo sempre di dosare l'energia che ci mettiamo nel testo. Maria Amelia e Angela sono diversissime e con la Comencini abbiamo fatto tutti e quattro un bel lavoro per cercare di rendere più fluido possibile il linguaggio". Stefano sarà poi al Piccolo Teatro Studio Melato dal 14 al 17 aprile porta in scena 'Volo nove zero tre. Emil Zàtopek: il viaggio di un atleta'



"Stefano, che si sta rivelando una vera scoperta, interpreta un ruolo importante. - interviene Angela Finocchiaro - Luca, infatti, è un po il voyeur della situazione ma che non giudica. Entra piano piano nella vita delle due donne per poi diventare quasi un figlio da educare. La mia Lucia ha indubbiamente un problema: relazionarsi con gli altri, anche a causa dei seri problemi che ha avuto in passato. Con la Comencini abbiamo lavorato molto sul testo entrando anche nella sua testa, nel suo modo di vedere le cose. Dopo poche repliche possiamo dire che 'La scena' inizia a consolidarsi e il pubblico reagisce molto bene".



INFORMAZIONI: Al Teatro Manzoni di Milano dal 7 al 24 novembre, orari: feriali ore 20.45 - domenica ore 15.30, biglietto da 20 a 34 euro. Poi il tour prosegue al Teatro Novelli di Rimini (26-28 novembre), Politeama di Genova (5-7 dicembre), Teatro Rossetti di Trieste (8 -12 gennaio), Teatro Stignani di Imola (14-19 gennaio), Teatro Verdi di Salerno (23-26 gennaio)