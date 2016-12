"Il Movimento", il teatro Manzoni parla con il linguaggio del corpo

10:10 - Prende il via il 3 dicembre, con lo spettacolo "Blam!", "Il Movimento", la nuova rassegna del teatro Manzoni. Un cartellone composito, con otto spettacoli che spaziano dalla danza contemporanea al nouveau-cirque. "La nostra intenzione - spiega a Tgcom24 il direttore del teatro, Alessandro Arnone - era quella di offrire una serie di spettacoli che andassero oltre il pubblico milanese. E il linguaggio più universale che ci sia è quello del corpo".

Una rassegna che, insieme a quella del cabaret, rappresenta la grossa novità in quella che per il Manzoni è una stagione di cambiamento. Un'evoluzione fortemente voluta da Arnone. "La stagione del Manzoni - spiega - è fondata soprattutto sul cartellone di di prosa e su quello musicale, dell'Aperitivo in concerto. Quando parliamo di prosa parliamo di 144/150 giornate di recite, il cuore del Manzoni".



La rassegna in questione, oltre a essere una novità in sé, offre un cartellone molto vario. Come mai questa scelta?

La stagione base del teatro si fonda sulla recitazione, sulla parola e il linguaggio italiano. E' una stagione dedicata al pubblico italiano. Con il Movimento volevamo fare uno sforzo ulteriore e, soprattutto, porci in una maniera nuova, per aprire il teatro a un pubblico che non fosse solo forzatamente un pubblico milanese. Tanto più che il teatro si trova a due passi dal triangolo della moda dove il turista straniero la fa da padrone.



Quindi puntare decisamente al pubblico internazionale?

L'idea era quella di creare una rassegna che fosse svincolata dal parlato. Nessuno degli otto spettacoli prevede l'uso della parola, il linguaggio fondante è quello del corpo, un linguaggio internazionale. Che possa essere apprezzato da chiunque. Un'altra caratteristica è che i gruppi e le compagnie arrivano da tutta Europa. Spettacoli di questo genere, in maniera così strutturata e organica, oggi a Milano non si trovano in nessun altro teatro.



La varietà di proposta fa pensare anche al puntare a diversi tipi di pubblico all'interno della stessa rassegna...

Si, tanto è vero che proponiamo degli abbonamenti abbastanza flessibili: sono otto spettacoli, da dicembre a maggio, ma c'è la possibilità di abbonarsi a otto, sei o quattro. Si va dalla danza al cirque nouveau e al mimo. Mescolare diverse forme artistiche fa si che ci sia molta curiosità, ma anche una voglia di partecipare volta per volta.



C'è uno spettacolo che ritiene essere particolarmente significativo tra quelli proposti?

Quando abbiamo iniziato a comunicare questa novità, abbiamo scelto come immagine di copertina una immagine dello spettacolo che inaugura la stagione, "Blam!". Più degli altri rappresenta il concetto di movimento. Uno spettacolo che potremmo definire di teatro fisico e che in Europa ha raccolto un successo straordinario. Unisce tutti quelli che sono gli elementi di un cartellone spettacolare. Ci auguriamo che sia l'inizio giusto per questa stagione.