"Il martedì al Monoprix", un trans e un papà in cerca d'amore

08:56 - Un transessuale che incontra un vecchio padre che mai ha accettato quel figlio così misterioso per lui ma anche affettuoso, visto che ogni martedì ordina la casa del genitore e lo porta al supermercato. E' la storia di "Il martedì al Monoprix" con Enzo Curcurù (nel doppio ruolo del trans e del padre) in scena al Teatro Elfo di Milano fino al 24 novembre. Un'ottima prova di attore, intensa, vibrante fino al tragico epilogo finale.

Il testo di Emmanuel Darley adattato in maniera efficace dalla regista Raffaella Morelli è tutt'altro che facile da interpretare. Curcurù in scena si presenta nei panni di una donna, Marie-Pierre, ex Jean- Pierre, poi per rendere il padre gli basta abbassare lo sguardo e tirar fuori la voce roca e chinarsi verso sé stesso. In un'ora di monologo l'attore fa entrare in punta di piedi lo spettatore dentro le mura domestiche dove si consuma un rapporto doloroso tra padre e figlia che in comune hanno solo un disperato bisogno di affetto e la paura di rimanere soli. Insomma Curcurù di strada ne ha fatta dal 2003 quando venne alla ribalta con “Terra di latte e miele” in coppia con Ottavia Piccolo, presente alla prima milanese della piéce. Nell’estate 2013 ha partecipato alle rappresentazioni classiche di Siracusa: “Antigone” e “Donne in parlamento” per cui è stato candidato all’Asso stampa premio della critica. Non solo teatro. Enzo Curcurù sarà presente nelle serie televisive in onda prossimamente su Canale 5 “Baciamo le mani” e “Il Peccato e la vergogna 2”.



INFORMAZIONI - Elfo Puccini, sala Bausch - Posto unico euro 15 - Informazioni e prenotazioni 02.00660606 - www.elfo.org