"Grease" torna tra amore e rock

09:33 - Il musical "Grease", sulla cresta dell'onda da quindici anni, sbarca al Teatro della Luna di Assago (Milano) con quattro settimane di programmazione dal 27 dicembre al 19 gennaio 2014 e la speciale replica di San Silvestro. Tutto ruota attorno alla storia d'amore tra Danny (Filippo Strocchi) e Sandy (Serena Carradori), i sogni dei T-Birds e delle Pink Ladies e, soprattutto, tanto rock 'n' roll.

Lo spettacolo, che nel 2012 ha festeggiato 15 anni dal debutto, si conferma un fenomeno senza precedenti con applauditissimi sold out nelle città italiane toccate dal tour. "Il segreto del successo e della longevità di Grease - afferma Saverio Marconi, regista dello show – sta nelle musiche trascinanti sempre alla moda, che piacciono ai giovani e ai meno giovani. Il musical incarna l’eterna adolescenza: è l’età d’oro del benessere, del boom americano e della spensieratezza".



"Grease è la fresca energia dei teenager – continua Marco Iacomelli, co-regista - la stessa di ogni generazione, accompagnata da quel rock 'n' roll maledetto e selvaggio che si traduce in un caleidoscopio infinito di colori e ritmi serrati, che ancora oggi continua a travolgerci e a farci scatenare". Il musical ha alternato sul palco, dal suo debutto a oggi, più di 120 artisti.



INFORMAZIONI Prezzi da 33 a 55 euro. Per la notte di San Silvestro con panettone e brindisi di mezzanotte con il cast. Inizio spettacolo alle ore 21 e prezzi da 66 a 110 euro Infotel 02.48857333