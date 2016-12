"Gravity", record per Clooney-Bullock

11:10 - E' travolgente il debutto al box office Usa del fantascientifico "Gravity" di Alfonso Cuaron con Sandra Bullock e George Clooney. Il film conquista infatti il primo posto nel weekend con 55,6 milioni di dollari, record per gli esordi a ottobre. Al secondo posto "Piovono Polpette 2", film animato in 3d, e solo terzo il thriller con Ben Affleck e Justin Timberlake "Runner Runner", che si ferma a quota 7,6 milioni di dollari.

Scelto come film d'apertura della scorsa Mostra del Cinema di Venezia, il film ha soddisfatto le aspettative che si erano create in riva al Lido. Interpretato da Sandra Bullock con George Clooney il film racconta un'avventura drammatica nello spazio, colorandosi però di sfumature più intimiste sul senso e sul valore della vita



"Mio fratello è amico di un astronauta, mi ha chiamato dallo spazio e mi ha dato consulenza - aveva dichiarato Sandra Bullock durante la conferenza stampa di presentazione del film - Per noi gli astronauti sono miti, sono invece persone normali con una passione straordinaria per la vita e il nostro pianeta".



Appassionato di spazio anche il collega George Clooney. Il divo di Hollywood ha infatti confessato di aver anche acquistato un satellite per scopi umanitari: "Ho comprato una spia in un satellite per controllare il Sudan, sapere e vedere le atrocità che si compiono lì. E' stato un successo, anche se quando ci sono le nuvole occorrono i raggi infrarossi".