"Disney on ice" triplica gli spettacoli

15:14 - “Disney On Ice - Un Mondo di Fantasia” triplica gli show del sabato a Roma e a Milano e aggiungono l’orario mattutino (quello delle 11.30) agli show pomeridiani e serali. I biglietti sono in vendita su Greenticket e Ticketone. Da novembre, il tour “Disney On Ice - Un Mondo di Fantasia” sarà a Milano (Mediolanum Forum 7-10), Torino (Palaolimpico 14 -17) e Roma (Palalottomatica 21-24).

Prodotto da “Feld Entertainment”, presentato in Italia da “Applauso”, da “The Base Srl” rispettivamente a Milano e Roma, lo show unisce quattro mondi Disney in un unico spettacolo: ci sarà “Cars”, in scena per la prima volta in assoluto, “La Sirenetta”, “Trilli” e “Toy Story”. Tutte le informazioni sul tour sono disponibili su www.applauso.it.



MILANO (Mediolanum Forum) Dal 7 al 10 novembre 2013 Giovedì 7: ore 19.00 Venerdì 8: ore 19.00 Sabato 9: ore 11.30, 15.30 e 19.00 (3 spettacoli) Domenica 10: ore 11.30 e 15.30 Infoline /info div.abili: 06-54220870 - www.the-base.it Prevendite su Greenticket e Ticketone



TORINO Palaolimpico Dal 14 al 17 novembre 2013 Giovedì 14: ore 19.00 Venerdì 15: ore 19.00 Sabato 16: ore 15.30 e 19.00 Domenica 17: ore 11.00 e 15.30 Per informazioni sulle date di Torino: 011-363268 - www.disneytorino.ridi.it Prevendite su Ticketone e Vivaticket



ROMA Palalottomatica Dal 21 al 24 novembre 2013 Giovedì 21: ore 19.00 Venerdì 22: ore 19.00 Sabato 23: ore 11.30, 15.30 e 19.00 (3 spettacoli) Domenica 24: ore 11.30 e 15.30 Infoline /info div.abili: 06-54220870 - www.the-base.it Prevendite su Greenticket e Ticketone