"Diana", esce il biopic-scandalo

08:32 - Con il biopic "Diana – La storia segreta di Lady D", in uscita il prossimo 3 ottobre, la principessa più amata d'Inghilterra torna a far parlare di sé. A vestire i panni reali di Diana Naomi Watts, che porta alla luce gli aspetti più intimi e privati della donna che stava dietro al personaggio: i suoi amori, gli scandali e i segreti inconfessabili che l'hanno accompagnata negli ultimi due anni della sua vita.

Una donna complicata e piena di contraddizioni la Diana interpretata da Naomi Watts. Capace di essere forte, saggia, impegnata socialmente ma allo stesso tempo ribelle, ingenua, impulsiva. Soprattutto nella sua relazione con il cardiochirurgo Hasnat Khan, il vero amore della sua vita. Un amore folle e sincero, importante per entrambi ma senza futuro.



Khan non avrebbe infatti accettato di vivere sotto i riflettori e Diana, ormai schiava di una passione ossessiva per lui, decise così di iniziare una relazione con Dodi Al-Fayed per farlo ingelosire, arrivando addirittura a chiamare i paparazzi durante una vacanza in Sardegna con il magnate. Uno scoop voluto quindi dalla stessa Diana, un gesto compiuta per ripicca, senza valutare le conseguenze che portarone lei e Dodi al tragico epilogo sotto il ponte de l'Alma di Parigi.