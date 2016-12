"Aperitivo in concerto" con William Parker e la poesia di David Budbill

12:38 - Appuntamento d'eccezione per "Aperitivo in concerto" di domenica 17 novembre. Al teatro Manzoni di Milano, alle 11, saranno di scena il formidabile gruppo di improvvisatori africano-americani, guidato dal celebre contrabbassista William Parker, e uno fra i più grandi esponenti della poesia contemporanea americana, David Budbill. Si tratta della prima europea dello show.

"Il blues può elevarti come intristirti", afferma David Budbill, una fra le più importanti voci poetiche americane e affermato drammaturgo. Budbill, sulla scia di autori come Bob Kaufman, Allen Ginsberg e Lawrence Ferlinghetti collabora da anni con alcuni fra i più importanti esponenti della musica improvvisata africano-americana, creando un vero e proprio spettacolo che non è un semplice reading poetico.



Si tratta piuttosto di una fusione fra voci (tutti gli strumentisti partecipano anche alla resa vocale dei versi) e strumenti in cui il verso –inserito all'interno di vasti brani strumentali- si fa canto e rituale incantatorio. La voce, infatti, non è protagonista principale, ma è parte di una struttura musicale il cui scopo principale è creare un universo sonoro inusuale e originalissimo, basandosi sulle forme più radicate della tradizione africano-americana come il blues.



Non è casuale, infatti, che a dare forma musicale a questo straordinario organismo sonoro sia uno fra i più celebrati protagonisti dell'improvvisazione contemporanea, il contrabbassista William Parker, per l'occasione accompagnato da strumentisti di eccelso valore, come il trombettista Lewis Barnes (già collaboratore di Jemeel Moondoc, Jean-Paul Bourelly, The Holmes Brothers, Norah Jones e che il pubblico di "Aperitivo in Concerto" ha già potuto apprezzare a fianco dello stesso Parker in "Inside The Songs of Curtis Mayfield"), il contraltista Rob Brown (già a fianco di Matthew Shipp, Craig Taborn, Gerald Cleaver, Joe Morris, Cecil Taylor, Anthony Braxton, Denis Charles, Bill Dixon, Butch Morris, Reggie Workman, Henry Grimes, Roy Campbell Jr., Fred Hopkins e già presente al Teatro Manzoni nel grande progetto ellingtoniano di Parker) e lo straordinario batterista Hamid Drake, beniamino del pubblico di "Aperitivo in Concerto" e fra i più grandi protagonisti storici della musica improvvisata contemporanea.



PER INFORMAZIONI

Teatro Manzoni - Via Manzoni, 42 Milano

02 7636901

www.aperitivoinconcerto.com

info@teatromanzoni.it