"Aperitivo in concerto" con Junior Mance, genio dell'improvvsazione

11:35 - Appuntamento davvero speciale, domenica 1 dicembre, al teatro Manzoni di Milano. Per la rassegna "Aperitivo in concerto", alle 11, salirà sul palco una leggenda del jazz, uno dei grandi protagonisti storici della musica improvvisata africano-americana: il pianista Junior Mance. Per la prima volta a Milano, Mance si esibirà con il suo trio, con Michi Fuji al violino e Hide Tanaka al contrabbasso.

Fra i padri del cosiddetto soul-jazz, Junior Mance (1928) è stato già da giovanissimo uno degli alfieri del bop, collaborando dal 1947 al 1949 con il sassofonista Gene Ammons, prima di diventare, ancora nel 1949, il pianista del leggendario tenorista Lester Young (dello stesso gruppo fa parte anche il batterista Roy Haynes), con cui lavora per due anni prima di riprendere una collaborazione con Ammons. Dal 1953 si esibisce al Bee Hive Club di Chicago, collaborando con artisti quali Charlie Parker, Coleman Hawkins, Eddie "Lockjaw" Davis, Sonny Stitt, Joe Williams.



Dopo avere a lungo lavorato con la celebre cantante Dinah Washington, nel 1956 entra a far parte del quintetto del contraltista Cannonball Adderley, prima di diventare, nel 1958, il pianista del gruppo di Dizzy Gillespie. A partire dal 1961 inizia una carriera da solista, che dura fino ai giorni d'oggi, inframmezzata da grandi registrazioni discografiche a proprio nome e con Leo Parker, Lester Young, Dinah Washington, Art Blakey, Etta Jones, Jimmy Scott e Dexter Gordon, solo per citarne alcuni.



A Milano, Mance si presenta alla guida del suo trio abituale, con la violinista Michi Fuji, allieva dello stesso Mance (che è stato grande didatta, insegnante di artisti come Brad Mehldau e Larry Goldings) e sua collaboratrice dal 2008, e il contrabbassista Hide Tanaka (già a fianco di Walter Bishop Jr, Al Cohn, Cecil Payne, Hank Mobley, Benny Powell, Jaki Byard, Chris Anderson).



PER INFORMAZIONI

Teatro Manzoni - Via Manzoni, 42 Milano

02 7636901

www.aperitivoinconcerto.com

info@teatromanzoni.it