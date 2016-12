"Aperitivo in concerto" con il talento pianistico di Aaron Parks

17:32 - Domenica 10 novembre 2013, alle ore 11, al Teatro Manzoni di Milano, per la rassegna "Aperitivo in Concerto" è di scena uno fra i più affascinanti e profondi talenti pianistici emersi di recente dalla scena improvvisativa, Aaron Parks. Per la pluripremiata stella del jazz mondiale, che si esibirà con il suo trio, si tratta della prima data italiana.

Parks, nato a Seattle nel 1983, è da poco entrato a far parte del prestigioso catalogo dell’etichetta ECM, prima a fianco della cantante coreana Yeahwon Shin nell'album "Lua ya" e, in tempi recentissimi, con un proprio, straordinario e già applauditissimo lavoro solistico, "Arborescence", in cui emerge nettissimo un lirismo che fa riferimento all'opera di Bill Evans e di Paul Bley, senza perdere di vista il dinamismo che caratterizza l'opera di un pianista quale Brad Mehldau.



Parks, un vero e proprio poeta del jazz dotato anche di scintillante virtuosismo strumentale (doti espresse attraverso complesse strutture metriche, citazionismo raffinato e una grande ricchezza melodica), può già vantare una carriera in cui brillano collaborazioni importanti: Terence Blanchard, Joshua Redman, Kurt Rosenwinkel, Christian Scott, Gretchen Parlato, Ambrose Akinmusire, Kendrick Scott e Mike Moreno.



Lo accompagnano in questa sua prima esibizione italiana come leader l'eccellente contrabbassista danese Anders Christensen (un altro virtuoso di grande originalità, capace di passare indifferentemente dal rock all'improvvisazione più libera, che in passato ha collaborato con Savage Rose, Caroline Henderson, The Raveonettes, Tomasz Stanko, Paul Motian, Jakob Bro, Jakob Dinesen, George Garzone, Tom Harrell, Joe Lovano e Lee Konitz, oltre a firmare un eccellente album come Dear Someone) e il batterista RJ Miller (già collaboratore di artisti quali Jorge Rossy, Bill McHenry, Kira Skov, Nicolai Munch-Hansen, Richard Andersson, Jeremy Udden, Albert Sanz).



