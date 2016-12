"Aperitivo in concerto" al ritmo dei Caraibi con Anthony Joseph

16:35 - Per la rassegna "Aperitivo in concerto", domenica 24 novembre, alle ore 11, sul palco del teatro Manzoni di Milano andrà in scena uno straordinario, trascinante ed entusiasmante spettacolo di ritmi, colori e movimento. Protagonista il musicista e show-man caraibico Anthony Joseph, con la voodoo punk band The Spasm Band.

Come scrive il critico Marco Boscolo: "C'è un mondo dietro alle parole di Anthony Joseph caldo d’Africa, colorato di Caraibi, annaffiato di impegno civile e politico, corroborato dallo studio, dalla performance, dal girovagare alla ricerca di una ricostruzione del grande mito black, quello del più imponente esodo che l’umanità abbia mai conosciuto nella storia. Una migrazione costante, quella del popolo d’Africa, che ha portato il proprio carico di tradizioni, musiche, profumi, colori e in ogni riva che ha toccato ha saputo lasciare un segno e prendere in prestito qualcosa. Meticciato dell'anima e dell'animo prima ancora che culturale ed etnico".



Un riferimento obbligato è sicuramente lo scomparso Gill Scott-Heron, probabilmente il più famoso artista dello spoken word. (…) Per il resto, i riferimenti sono per il funk anni Settanta, per George Clinton, per i Parliament. Il tutto contaminato con il jazz di Bennie Maupin e Ornette Coleman, Miles Davis e Herbie Hancock, e con il calypso, la soca e i ritmi in levare dei Caraibi. Se Joseph ci mette il soul, non tanto nella vocalità, ma nel prendere a cuore le sue storie di "political funk", i suoi compagni di viaggio, di cui val la pena di ricordare almeno la chitarra nerissima di Christian Arcucci, (…) aprono il ventaglio al free/noise, al soul pop venato di funk, a territori caraibici in senso più stretto, ma anche venando lo spoken di Joseph di rock.



Teatro Manzoni - Via Manzoni, 42 Milano

02 7636901

www.aperitivoinconcerto.com

info@teatromanzoni.it