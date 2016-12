"50 sfumature di grigio", casting per trovare il nuovo protagonista

12:19 - Non c'è pace per "50 sfumature di grigio". Dopo l'abbandono di Charlie Hunnam si riapre il casting per il ruolo da protagonista del film tratto dal bestseller di E. L. James. In cima alle fantasie erotiche delle fan Ian Somerhalder ("The Vampire Diaries"), Matt Bomer ("White Collar") e Alexander Skarsgard ("True Blood"); oltre al sex-symbol del cinema Ryan Gosling. L'outsider potrebbe essere Stephen Amell, star del telefilm "Arrow".

L'attore Charlie Hunnam, che era stato scelto poco più di un mese fa per interpretare lo scabroso ruolo del protagonista nel film "50 Sfumature di Grigio" ha fatto sapere di avere troppi impegni professionali e che quindi, d'accordo con la produzione, rinuncerà al ruolo. Il nuovo interprete di Christian Grey dovrebbe essere deciso comunque in tempi stretti, in modo da far arrivare il film nelle sale entro l'agosto 2014.