"Zeta", il mondo dell'hip hop italiano approda sul grande schermo

Il mondo dell'hip hop e del rap italiano approda sul grande schermo. Lo fa con " Zeta ", il nuovo film del regista Cosimo Alemà , le cui riprese sono iniziate in questi giorni. Nel cast molti big della scena nostrana come J-Ax, Fedez, Emis Killa, Salmo, Clementino, Tormento, Baby K e molti altri. Tra i protagonisti del film anche attori noti come Salvatore Esposito ("Gomorra") e Jacopo Olmo Antinori .

L'opera di Alemà si propone di raccontare, attraverso una storia di amicizia, amore e riscatto, in maniera veritiera e sincera quel mondo che negli ultimi anni è diventato sempre più importante per i giovani, la dove una generazione ha trovato voce per raccontare il proprio mondo. E il racconto avverrà proprio grazie ai protagonisti di quella scena, siano essi giovani promesse o big affermati.



Per l'occasione debutterà sul grande schermo Diego Germini (che come rapper è conosciutpo con il nome di Izi), che sarà protagonista insieme a Irene Vetere.