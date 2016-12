"xXx 3", Nina Dobrev e Ruby Rose nel cast con Vin Diesel

Nina Dobrev e Ruby Rose saranno nel cast di "xXx 3". Le star di "The Vampire Diares" e "Orange Is The New Black" reciteranno nel sequel del film in cui Vin Diesel tornerà a vestire i panni di Xander Cage. La Rose ha anche confermato la notizia su Instagram, dove ha condiviso alcune foto in cui la si vede allenarsi per il prossimo ruolo: un cecchino. Le riprese inizieranno a fine gennaio tra Toronto e le Filippine.