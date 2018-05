"Wondy Night", ridere come forma di resilienza

Arriva la seconda edizione della Wondy Night, lo spettacolo comico organizzato dall'Associazione culturale "Wondy Sono Io". Ale&Franz, Leonardo Manera, Flavio Oreglio e gli Staffora Bluzer, Rita Pelusio, Claudia Penoni e Gigi Rock martedì 5 giugno alle 20.45 si alterneranno sul palco del Teatro Manzoni di Milano - a titolo gratuito - per divertire il pubblico nella serata in memoria di Francesca Del Rosso. La giornalista, blogger e scrittrice è morta l’11 dicembre 2016 dopo 6 anni di lotta al tumore al seno. Usare il sorriso come arma per affrontare le piccole e grandi difficoltà della vita è infatti lo spirito dello show.