"Women Profile For Africa", la musica scende in campo per le donne africane

E' disponibile nei nogozi il cd "Women Profile for Africa", i cui ricavati andranno a sostegno dell'omonimo progetto di Fondazione Umberto Veronesi e Cesvi per la prevenzione e la diagnosi del tumore al collo dell'utero per le donne africane nella Repubblica Democratica del Congo. Tra gli artisti che hanno aderito al progetto ci sono stelle della musica africana come Zap Mama o Angélique Kidjo, ma anche artisti internazionali (Morcheeba) e di casa nostra, Laura Pausini e Ornella Vanoni. Ogni singolo acquisto dell'album (fisico e digitale) permetterà a una donna congolese di effettuare un pap test per combattere il tumore all'utero.