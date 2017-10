"Via la statua di Cristoforo Colombo, vogliamo quella di Prince"

A capo del gruppo di attivisti c'è Wintana Melekin, già nota alle cronache per essere riuscita a ottenere che il 23 maggio diventasse il giorno ufficiale della popstar Beyoncé in Minnesota. "Passo un sacco di tempo al nostro Campidoglio - ha dichiarato la Melekin - ed è uno spazio che di per sé non fa sentire incluse le comunità di colore. Vedere Colombo ogni giorno di fronte all'edificio non lo rende più accogliente. Quindi ho lanciato questa petizione: vorrei vedere qualcuno come Prince al Campidoglio, perché rappresenta una parte del Minnesota che ci rende tutti orgogliosi".



A favore degli attivisti gioca anche il clima che in questi giorni si è creato negli Stati Uniti: in varie località si è assistito ad atti di vandalismo contro monumenti dedicati al navigatore genovese e Los Angeles è arrivata addirittura a cancellare il famoso Columbus day in quanto "celebrazione di un genocidio".