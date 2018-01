"Vespri d’organo" nel Duomo di Milano, la musica incontra la religione

Anche per il 2018 si rinnovano gli incontri tra musica e Sacre Scritture nel Duomo di Milano. Ogni secondo sabato del mese, in preparazione alla celebrazione eucaristica vigiliare. dalle 16.30 alle 17.15 circa, è infatti previsto un concerto d'organo per accompagnare i momenti di meditazione. Si inizia il 13 gennaio con la Sinfonia per Organo n°5 di Widor, interpretata da Karol Mossakowski.