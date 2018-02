"Venom" si presenta, ecco il primo trailer del film con Tom Hardy

II personaggio Marvel ha fatto la sua prima apparizione sul grande schermo in "Spider-Man 3", diretto da Sam Raimi. Questo lungometraggio si ispira a due serie di fumetti, "Lethal Protector" (che ha trasformato Venom da cattivo di Spider-Man in antieroe) e "Planet of the Symbiotes".



Il film è diretto da Ruben Fleischer, autore di "Benvenuti a Zombieland" e "Gangster squad". Il protagonista Eddie è un reporter del Daily Bugle che cade in disgrazia e si lega a un simbionte alieno, dando vita così a Venom. In seguito, però, diventa un antieroe che protegge gli innocenti, ma con metodi sanguinosi e brutali.