Bastonati dalla vita e stanchi di mettersi in gioco perché oramai assuefatti alla sconfitta, per uno strano scherzo del destino i quattro saranno costretti a intraprendere un viaggio insieme in camper (tra Milano e il Salento), che li porterà a confrontarsi con il proprio passato, a lottare con i propri demoni e a uscire dalle proprie solitudini.



Una banale gara di canottaggio amatoriale li renderà un gruppo coeso, desideroso di un riscatto a tutti i costi. Per vincere bareranno e perderanno in malo modo, ma non sarà una vera sconfitta, perché intanto scopriranno di essere diventati una famiglia che è in grado di trasformare in successo la somma delle loro sconfitte individuali, anche oltre i vincoli e le diversità.



Una singolare, eccentrica, ma invidiabile famiglia che tutti vorremmo avere come vicini di casa. A condividere il set con Di Biase e Nuzzo anche due giovani attori Gabriele Dentoni e Cristel Caccetta.