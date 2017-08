Pop Made in Italy e percussioni brasiliane, questi i tratti distintivi di "Un pop di samba (Olè Olè)", nuovo singolo estratto da "Caramba", primo album degli Audio Magazine. Da oggi in radio il brano, un mix di ritmi latini e tanta allegria, è accompagnato da un video, che Tgcom24 vi propone in anteprima. La band è formata da Andrea Cardillo, uno dei finalisti della prima edizione di "Amici" di Maria De Filippi, voce e chitarra, Francesco Carusi, voce e tastiera, Kicco Careddu (anche lui ex "Amici"), batteria, Vittorio Longobardi, basso, Enrico “Enriquez” Sotgiu e Lamine M’baye, percussioni.