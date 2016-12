"Un Natale al Sud", il nuovo cinepanettone 2.0 targato Massimo Boldi

Peppino Colombo, carabiniere milanese, e l’amico napoletano Ambrogio decidono di passare le vacanze di Natale insieme in una località turistica. Con loro ci sono le due mogli Bianca e Celeste e i rispettivi figli Riccardo e Simone. Durante la vacanza i genitori scoprono che i loro ragazzi sono fidanzati con due coetanee, ma il problema è che non le hanno mai viste da vivo. Preoccupati per queste relazioni 2.0, le due coppie di genitori decidono di far partecipare Riccardo e Simone all'annuale ritrovo dei membri di "Cupido 2.0", app che ha fatto incontrare e innamorare i quattro giovani. Ma per far funzionare il piano, dovranno partecipare anche Peppino, Ambrogio e le mogli. Quello che seguirà, porterà a crisi coniugali e altri disastri relazionali...