"Ultimo Tango a Parigi", dopo le polemiche Bernardo Bertolucci replica: "Maria sapeva tutto"

Dopo la nuova ondata di polemiche da parte di Hollywood, Bernardo Bertolucci ha voluto fare chiarezza sulla famosa scena-scandalo di " Ultimo Tango a Parigi ", in cui l'attrice Maria Schneider subisce violenza sessuale da Marlon Brando. "Maria sapeva tutto perché aveva letto la sceneggiatura , dove era tutto descritto" ha precisato il regista "La cosa di cui non era informata era che avremmo usato del burro".

"Qualche anno fa, alla Cinémathèque Francaise, qualcuno mi ha chiesto dettagli sulla famosa scena del burro" ha fatto sapere Bertolucci "Io ho precisato di avere deciso insieme a Marlon Brando di non informare Maria che avremmo usato del burro. Volevamo la sua reazione spontanea a quell'uso improprio".



Era quindi attraverso questo elemento, e non con la violenza in sé, che il regista aveva provocato la reazione istintiva della Schneider sul set: "L'equivoco nasce qui. Qualcuno ha pensato, e pensa, che Maria non fosse stata informata della violenza su di lei. Falso! Maria sapeva tutto perché aveva letto la sceneggiatura".