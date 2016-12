2 febbraio 2015 "Twilight", Kristen Stewart e Taylor Lautner insieme al concerto di Sam Smith I due attori si sono incontrati per caso allo show della pop star inglese, che ha scattato una foto ricordo postata su Instagram Tweet google 0 Invia ad un amico

11:38 - Kristen Stewart e Taylor Lautner insieme. Non è l'inaspettato colpo di scena in un nuovo capitolo di “Twilight”, ma solo un caso. I due attori hanno dato vita a una mini reunion del cast della saga sui vampiri al concerto di Sam Smith, lo scorso 30 gennaio a Los Angeles. A testimoniarlo è la foto scattata nel backstage dello show e postata dal cantante su Instagram. Grande assente Robert Pattinson.

Mancava solo l'ex fidanzato della Stewart per completare il triangolo che ha appassionato milioni di teenager in tutto il mondo. Robert Pattinson però non era allo show di Sam Smith, dove invece si sono incontrati per caso i due attori interpreti di Bella e Jacob.



Nella foto di gruppo in bianco e nero, postata sul web dalla pop star inglese, si vede la Stewart in compagnia dell'inseparabile Alicia Cargile, mentre l'ex licantropo Lautner è accompagnato dalla fidanzata Katherine Hughes. Una foto di gruppo che fa felice i fan, nonostante l'assenza del tenebroso Edward Cullen.