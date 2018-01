"Tutti i soldi del mondo", Mark Wahlberg pagato 1500 volte più di Michelle Williams per rigirare alcune scene

Ridley Scott aveva dichiarato in alcune interviste che gli attori coinvolti nel reshoot hanno partecipato molto volentieri, accettando di essere pagati una cifra modesta pur di aiutare il film. Tutti tranne Plummer, ovviamente.



Sembra palese che il regista non avesse idea del fatto che il team di Wahlberg avesse avanzato delle pretese. E probabilmente la Williams non sarebbe stata minimamente informata di questa retroscena. All’epoca la stessa attrice aveva dichiarato pubblicamente di aver detto che “se necessario parteciperò anche gratis, anche durante le vacanze, farò quello che volete. Perché apprezzo molto il motivo per cui lo state facendo”.