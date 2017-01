"Trainspotting 2", première mondiale a Edimburgo con il cast al completo

"Trainspotting 2" arriva ventuno anni dopo il cult. Stesso regista, stessi attori. Quattro amici, ora uomini, con più rughe e un nuovo vizio illegale: il porno. Intanto la Cool Britannia si è trasformata in Brexit. A Edimburgo è andata in scena la prima del film con tutti i protagonisti, dal regista Danny Boyle , agli attori Ewan McGregor, Ewen Bremner, Jonny Lee Miller, Robert Carlyle . In Italia arriverà il 23 febbraio.

Il sequel è l'adattamento cinematografico del romanzo "Porno", che come "Trainspotting" nasce dalla penna di Irvin Welsh. Ha spiegato il regista Danny Boyle: "Ci abbiamo messo tanto perché non c’era un buon testo. Soltanto un altro testo di Irvine Welsh (il romanzo “Porno”, pubblicato nel 2002) poteva essere all'altezza. Le sue storie sono assolutamente straordinarie. Avevamo bisogno di un testo perché John Hodge potesse fare un adattamento e finalmente produrre un secondo capitolo. Ma quando abbiamo avuto tra le mani il testo ho capito che eravamo pronti, che i 4 protagonisti erano pronti a tornare".



"Il copione era intelligente, personale ed emozionante e noi eravamo entusiasti di interpretare di nuovo questi personaggi. C'è qualcosa in loro che ci fa sentire di conoscerli, come se fossero nostri amici", ha detto McGregor a Reuters. Welsh ha invece fatto sapere di preferire questo secondo film, dichiarando: "Il primo è una grande corsa di energia e mostra alla gente un mondo che molti non sapevano che esistesse al tempo, mentre il secondo è molto più stratificato, più profondo.