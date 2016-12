"Tradizione - il teatro di domani", per favorire i talenti emergenti

Durante la conferenza verrà presentato il progetto “Tradizione - Il teatro di domani” nei due aspetti che lo animano. Il primo è quello legato al concetto di TRADIZIONE, che pone la conoscenza dello storico teatrale italiano ed europeo quale punto di partenza necessario alla creazione originale. "Tradizione – il teatro di domani", infatti, nasce con la volontà di essere un manifesto di conciliazione della cultura teatrale tra generazioni diverse che si sposano in un'unica causa: costruire la bellezza. A tal fine verranno organizzati da dicembre 2015 a marzo 2016 presso il Teatro Vittoria di Roma (quartiere Testaccio) 10 incontri con i più autorevoli Maestri del teatro italiano, quali: Dacia Maraini, Roberto Herlitzka, Gabriele Lavia, Maurizio Scaparro, Michele Monetta, Tato Russo, Mariano Rigillo, Vittorio Matteucci, Viviana Toniolo e Tommaso Le Pera. Il calendario dettagliato degli eventi, che saranno documentati attraverso una pubblicazione edita da Giulio Perrone Editore, verrà reso noto in conferenza.



L'incontro, poi, descriverà la seconda parte del progetto, che si svolgerà intorno al gruppo di 40 giovani professionisti (registi, autori, attori e tecnici) già selezionati per curriculum e formazione artistica tra una rosa di 160 aspiranti. I ragazzi in via autonoma e sulla base delle esperienze maturate durante gli incontri, grazie anche al supporto di sale prove gratuite, metteranno in scena spettacoli sotto forma di studio (max 15'). I gruppi migliori potranno ambire a un premio produttivo di 1000 euro e alla messa in scena dello studio in forma estesa o corta presso importanti realtà e strutture del panorama teatrale italiano quali: la rassegna “Salviamo i talenti del Teatro Vittoria”; il concorso “La corte della Formica” di Napoli; la rassegna “UT35” di Napoli; la rassegna “Le voci dell'anima” del Teatro degli Atti di Rimini (lo spettacolo che sarà selezionato per questa rassegna avrà inoltre la possibilità di essere presentato in Puglia e Milano, qualora il festival lo ritenga possibile); la prossima stagione del “Teatro del Loto” di Campobasso. Grazie all'enorme consenso ricevuto e al numero di adesioni, l'organizzazione ha inoltre deciso di formare un secondo gruppo di UDITORI che avrà la possibilità di intervenire al ciclo di incontri e alla fine della rassegna presentare un proprio studio e vincere un premio di produzione di 500 euro e possibilità distributive in via di definizione.



Le due anime che costituiscono "Tradizione – Il teatro di domani" sono intrinsecamente legate; il progetto infatti vuole far proprio e rielaborare il principio platonico per cui occorre camminare al fianco del maestro non per imparare, ma per rubare da esso ciò che la singola lezione non può dare. Le nozioni e il bagaglio di vissuto che il gruppo di Maestri accetterà di tramandare alle generazioni future, dovrà essere fatto proprio dal gruppo di giovani professionisti selezionati che saprà trasformarlo e attualizzarlo creando qualcosa di nuovo e diverso, e che porti però insito una secolare lezione: la tradizione fa tesoro del passato per costruire un nuovo futuro.



