"Toy Story" si prepara a tornare, Disney mette in cantiere il quarto capitolo

" Toy Story 4 " uscirà al cinema nel 2017 e sarà diretto da John Lasseter, regista del primo capitolo . A confermarlo il presidente e amministratore delegato della Disney, Bob Iger, che ha fatto sapere che le avventure di Woody, Buzz e il signor Potato non sono ancora finite. Una sorpresa per i fan della saga, visto che il terzo capitolo si chiudeva con il piccolo Andy (ormai cresciuto) che partiva per il college e regalava i suoi vecchi giocattoli ad un'altra bambina.

"Amiamo moltissimo questi personaggi, sono come una famiglia per noi - ha dichiarato il regista Lasseter - 'Toy Story' 3 chiude la storia tra Woody, Buzz e Andy in maniera perfetta. Per molto tempo non abbiamo parlato di fare un nuovo film su di loro. Ma quando io e [gli sceneggiatori] Andrew (Stanton ndr.), Pete (Docter ndr.), Lee (Unkrich ndr.) abbiamo avuto quest'idea non riuscivo a non pensarci. Sapevo che dovevamo fare questa nuova pellicola... e volevo dirigerla io stesso".



"Toy Story" debutto' nel 1995 e fece la storia del cinema perchè fu il primo lungometraggio animato in computer grafica. Il secondo capitolo del 1999 fu invece il primo ad essere realizzato in digitale. Il terzo film, uscito nel 2010, incassò ben un miliardo di dollari.