"Tomb Raider", il nuovo trailer con il ritorno di Lara Croft

Il nuovo film è anche interpretato da Dominic West, Walton Goggins, Kristin Scott Thomas e Nick Frost. Alla regia troviamo il norvegese Roar Uthaug, autore del disaster movie "The Wave". Per la Vikander si tratta di un nuovo ruolo d'azione dopo lo spy movie "Operazione U.N.C.L.E." e il quinto capitolo della saga di Jason Bourne.



Sette anni dopo la sparizione del padre, la ventunenne Lara si è rifiutata di prendere le redini del suo impero finanziario. Lavora invece come pony express a Londra mentre frequenta l'università. Finalmente prende la decisione di indagare sulla scomparsa del padre e viaggia fino al luogo in cui è stato visto l'ultima volta: una tomba su un'isola da qualche parte al largo del Giappone. Improvvisamente, la posta in gioco aumenta esponenzialmente per Lara che, contro ogni probabilità e armata solo della sua mente acuta, la sua fede cieca e la sua innata tenacia, è costretta a imparare come oltrepassare i propri limiti nel suo viaggio verso l'ignoto. Se sopravvivrà a questa pericolosa avventura, potrebbe essere un nuovo inizio per lei, che le farebbe guadagnare il nome Tomb Raider.



Il personaggio della profanatrice di tombe è nato nel 1996 con il videogioco Tomb Raider inventato da Toby Gard ed è già stato trasposto sullo schermo due volte con il volto di Angelina Jolie in "Lara Croft: Tomb Raider" e "Tomb Raider: la culla della vita".